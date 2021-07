Il nuovo numero dal 6 luglio è in edicola 

Giornate torride, il caldo afoso non ci lascia respirare: quale migliore soluzione se non quella di preparare in casa sorbetti gelati e granite? Ed ecco che il numero di Luglio di Cotto e mangiato magazine ci viene in aiuto con freschissime ricette di frutta e non solo, sfiziose o classiche, per un aperitivo con gli amici ma anche per un dessert dedicato ai più piccoli. Potrete provarne ogni giorno una diversa variando gli ingredienti come suggerito dalle tante proposte.

Sempre per mantenere bassa la temperatura corporea, possiamo ricorrere alla preparazione di deliziose Cheesecake estive veloci leggere e colorate che non avranno più segreti per voi: frutti rossi, cocco, burro di arachidi, vino rosso, anguria….Anche solo elencando gli ingredienti viene voglia di prepararle!

Certo, quest’estate non sarà monotona in cucina. Potrete realizzare tante pietanze anche con le melanzane che in questo periodo sono davvero gustosissime. Al funghetto, arrosto, ripiene, fatte a polpette o a involtino non vi deluderanno mai.

Vogliamo parlare del piatto simbolo della cucina italiana? Gli spaghetti con il pomodoro sono il dolce rifugio di ogni stomaco affamato, ma non tutti conoscono le varianti della ricetta basica che si possono ottenere tenendo in dispensa pochi ingredienti. Vi consigliamo comunque di provarle anche con i vostri amici, farete un gran successo.

Tenete d’occhio le preziose le ricette di Tessa: ora più che mai saranno indispensabili per metterci a tavola con gusto e velocemente.

Non sprecare è ormai un imperativo per tutti noi e le ricette svuotafrigo vi guideranno in abbinamenti che vi conquisteranno e vi faranno risparmiare.

