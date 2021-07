DIFFICOLTA facile

Quando il caldo si fa eccessivo, bisogna ricorrere alla creatività in cucina. Nel numero di luglio di Cotto e mangiato magazine troverete tante ricette golose come questa Cheesecake mirtillo bicolor. Oltre a essere buonissima, è rinfrescante e contiene i mirtilli che hanno tantissime proprietà di grande aiuto in questo periodo. In conclusione non rimane che provarla e sperimentare anche tutte le altre proposte contenute in questo numero ricchissimo di idee perfette anti afa.