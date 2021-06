Il numero di giugno di Cotto e mangiato magazine offre molti spunti golosi per realizzare dessert con pesche e albicocche , vere delizie di questo periodo . In particolare il Bellini Panna cotta che vi presentiamo, ha uno sfizioso tocco in più per portare in tavola un vero e proprio "mangia e bevi" certi che sarà particolarmente apprezzato in queste calde sere estive.

PROCEDIMENTO

Per la panna cotta

Mettete 5 fogli di colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti circa.

Versate la panna con lo zucchero in un pentolino e scaldate a fuoco basso fino a sfiorare il bollore.

Togliete dal fuoco e aggiungete la colla di pesce strizzata nel pentolino. Mescolate con una frusta fino a che la colla di pesce sarà completamente sciolta e non ci saranno grumi.

Versate la panna in bicchierini di vetro. Lasciate intiepidire e ponete i bicchierini in frigorifero per circa 6 ore.

Per la gelatina di Bellini



Mettete i restanti fogli di colla di pesce in un mix di acqua e prosecco freddi per 10 minuti circa.

Lavate bene le pesche e lasciatele con la buccia. Privatele del picciolo e del nocciolo. Frullatene una con un frullatore a immersione e tagliate le altre in pezzetti piccoli.

Scaldate in un pentolino il prosecco con 1 o 2 cucchiai di zucchero a vostro gusto, senza far bollire. Togliete dal fuoco e aggiungete la colla di pesce leggermente strizzata e mescolate bene con una frusta per eliminare eventuali grumi. Aggiungete anche la pesca frullata e i pezzetti di pesca.

Versate il composto sopra le panne cotte e lasciate in frigorifero per altre 6 ore.

Decorate a piacere con foglioline di menta e servite con calici dello spumante o prosecco utilizzato, al quale potrete aggiungere succo di pesca e di lamponi freschi.

