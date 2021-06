DIFFICOLTA facile

Le zucchine hanno un sapore delicato che si presta bene alla preparazione di tante e diverse ricette, sia quelle tradizionali che quelle più originali, dalle più complesse a quelle light. Le Chips di zucchine al forno sono una delle tante ricette con del numero di giugno di Cotto e mangiato magazine che vi farà amare questa verdura con pochissime calorie, ricca di potassio, vitamina E e vitamina C. Le Chips saranno perfette da gustare come antipasto, come aperitivo o come contorno insieme ad un secondo. La versatilità fatta ricetta!