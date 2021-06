DIFFICOLTA facile

Questo numero di Cotto e mangiato magazine vi propone tantissime idee per gustare il pesce: ce n'è per tutti i gusti e soprattutto per chi vuole sedersi a tavola in poco tempo. Mettetevi alla prova e divertitevi a preparare con le vostre mani ricette gourmet in modo facile e veloce come la Cotoletta di pesce sciabola. Una volta provate, ci prenderete gusto e non vi fermerete più!