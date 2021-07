Nel numero di Cotto e mangiato magazine di luglio potrete trovare tante idee gustose da preparare con le melanzane , verdure versatili e ricchissime di proprietà benefiche . Magnesio , fosforo , potassio e manganese possono essere utili in queste giornate caldissime per reintegrare i sali minerali persi. Provate intanto le Melanzane ripiene con il riso , un piatto completo , scenografico e ricco di sapore.

PROCEDIMENTO

Cuocete il riso seguendo le istruzioni e il tempo di cottura riportati sulla confezione. Una volta cotto, scolate il riso in un colino e passate i chicchi sotto l'acqua corrente, questa operazione è necessaria per bloccare la cottura del riso in bianco. Lasciatelo raffreddare completamente.

Lavate le melanzane e tagliatele a metà nel senso della lunghezza.

Svuotate le due parti con l’aiuto di un cucchiaio e un coltello e tagliate la polpa a dadini regolari, poi mettetela da parte.

Scaldate il forno in modalità statica a 190°C e posizionate le melanzane svuotate in precedenza su una teglia rivestita di carta forno.

Spennellate l’interno delle melanzane con l’olio e salate a piacere. Cuocete le melanzane per 25-30 minuti fino a quando saranno tenere, ma non molli.



Fate sbollentare i pomodori per un paio di minuti in una pentola, poi passateli sotto l’acqua fredda, pelateli e riduceteli in pezzetti regolari.

Affettate la cipolla, tritate l’aglio e metteteli in una padella insieme alla polpa delle melanzane e ai pezzetti di pomodori. Salate, pepate e versate un filo d’olio.

Coprite con il coperchio e cuocete le verdure a fuoco basso fino a quando saranno morbide.

Aggiungete il condimento di verdure al riso cotto in precedenza, unite il Parmigiano Reggiano grattugiato e l’erba cipollina tritata finemente. Amalgamate bene gli ingredienti tra loro.

Riempite le melanzane con il condimento e ponetele su una teglia, fatele gratinare nel forno caldo per 10 minuti a 180°C. Estraete le melanzane dal forno e servitele in tavola.

