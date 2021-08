E' bello poter associare, anche solo virtualmente, il mese di agosto alle ferie: un momento di relax, da goderci con pause dai soliti impegni e sperimentando un'alimentazione più leggera e fantasiosa che ci dia una mano anche con il caldo.

Ed ecco in nostro aiuto il numero di agosto di Cotto e mangiato magazine con ben 21 combinazioni semplici e appetitose per realizzare delle fantastiche insalatone. Tante vitamine e sali minerali in un solo piatto per darci gusto e varietà ad ogni pasto.

Per conoscere meglio un altro alimento tipico dell'estate, fresco, dissetante e ricco di virtù benefiche, 5 semplici suggerimenti per realizzare con i cetrioli dei piatti facili e veloci.

In questo numero, troverete anche 15 ricette con i peperoni che da sempre rallegrano e insaporiscono molte delle preparazioni più buone di questa stagione.

Per i piccoli peccati di gola, ci vengono in aiuto i biscotti gelato o le coppe con cialde: sono perfetti per una merenda o un fine pasto estivo… Facili, golosi e anche scenografici, sono amati da tutti, grandi e piccini.

Le preziose ricette di Tessa saranno indispensabili per metterci a tavola con gusto e velocemente.

Le ricette svuotafrigo vi guideranno in abbinamenti che vi conquisteranno e vi faranno risparmiare.

Potrete acquistare la rivista in edicola a soli € 1,50