La ricetta del Gelato allo zenzero contenuta nel numero di luglio di Cotto e mangiato magazine, vi ripagherà di tutto il caldo di questo luglio implacabile e grazie alle sue benefiche proprietà, vi ritemprerà in men che non si dica. Troverete le modalità per realizzarlo anche senza gelatiera . Provatelo come dessert a fine pasto o come break di studio o lavoro , diventerà un dolce appuntamento "anti afa" a cui non vorrete più rinunciare .

PROCEDIMENTO

Pelate lo zenzero, fatelo in pezzi e frullatelo con metà dello zucchero.



Portate a bollore il latte con il mix di zenzero-zucchero, la panna, l’estratto di vaniglia, togliete dal fuoco, coprite con un coperchio e lasciate riposare per 30 minuti circa.

Montate bene i tuorli con lo zucchero rimasto in un’altra casseruola.



Filtrate il latte allo zenzero con un colino a maglie fini direttamente nella casseruola con i tuorli e zucchero, premendo bene con il dorso di un cucchiaio per far uscire il succo di zenzero.



Mettete la casseruola sul fuoco e portate a bollore, mescolando spesso, cuocete poi per qualche minuto, fino a quando la crema “velerà” il cucchiaio di legno. Lasciate raffreddare.

Senza gelatiera: versate la crema di zenzero in una vaschetta e riponetela in freezer per circa 3 ore mescolando una volta ogni ora.



Con gelatiera: versate la crema di zenzero nella gelatiera e mantecate per circa 35 minuti, o come da programma gelato cremoso. Riponete poi in freezer per almeno 2 ore.



Togliete il gelato dal freezer 20 minuti prima di servirlo, con zenzero candito a fettine o a pezzetti.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"