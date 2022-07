DIFFICOLTA facile

Il numero di luglio di Cotto e mangiato Magazine vi condurrà verso soluzioni rinfrescanti e vitaminiche con i gelati alla frutta da realizzare in casa. Sono i dolci ideali per l'estate, da preparare con ingredienti sani e naturali. Come questi stecchi di banana e cioccolato che faranno impazzire i piccoli di casa ma dovranno stare attenti che i grandi non finiscano le scorte in frigo! Immaginate la croccantezza della copertura al cioccolato e granella composta da voi e la morbidezza del frutto fresco all'interno! La sola idea di avere qualcosa di pronto, salutare e rinfrescante da consumare in frigo mette di buon umore e quindi via a preparare!