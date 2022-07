DIFFICOLTA facile

Gli involtini di zucchine con robiola e basilico sono un piatto che mette d'accordo freschezza, gusto e leggerezza. Si realizzano in pochi minuti e possono essere un'idea per un invito a cena dell'ultimo minuto. Potete anche preparare le zucchine qualche ora prima di comporre la ricetta in modo tale da tenere tutto in frigo e pronto da assemblare. In occasione di un aperitivo poi, sono davvero una scelta ottima anche come finger food. Simpatiche soluzioni come questa, potrete trovarne sul numero di luglio di Cotto e mangiato Magazine.