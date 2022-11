Sformatini di zucca

DIFFICOLTA facile

La zucca, come la carota, è uno dei vegetali più ricchi di carotenoidi che sono dei pigmenti contenuti in alcuni vegetali che hanno la funzione di proteggere la pelle dai radicali liberi stimolati dai raggi solari. Una volta assorbiti, i carotenoidi vengono trasformati dal fegato in vitamina A, che svolge molte funzioni importanti, tra cui quella di consentire la visione notturna, oltre a quella di permettere la crescita e la riparazione dei tessuti, in particolare delle mucose e della pelle.

Lo sformato di zucca cotto al vapore rappresenta una combinazione ottimale di gusto e benessere accompagnato dalla Coppa di Parma IGP ed è anche comodo perché velocissimo da preparare in anticipo.

Per renderlo più profumato si può aggiungere qualche stelo di erba cipollina al momento del servizio.