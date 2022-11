Torta salata alle zucchine con pasta fillo

Questa galette salata è davvero veloce da preparare, perfetta anche per gli amici vegetariani e intolleranti al lattosio , racchiude un ripieno goloso arricchito dalla presenza di yogurt naturale e del saporito Parmigiano Reggiano di media stagionatura che conferisce alla torta un gusto ancora più pieno e deciso. E' perfetta per essere servita come secondo piatto ma anche come portata per un brunch domenicale , un aperitivo o un picnic .

Monica Bergomi , autrice del blog “La luna sul cucchiaio – storie di cucina Made in Italy -”, promuove anche a tavola la bellezza e la diversità del panorama enogastronomico del nostro meraviglioso paese. Donna, mamma e nonna, porta nella sua cucina tutta l' esperienza dei suoi anni, la sua conoscenza delle materie prime e le piccole astuzie "di una volta" per rendere più facile la vita ai fornelli.

pane in cassetta

PROCEDIMENTO

Lavare e spuntare le zucchine e con un coltello affilato o una mandolina, ridurre le zucchine a rondelle sottili.

In una padella capiente versare un cucchiaio di olio unire il cipollotto affettato e lo spicchio di aglio e far prendere calore, aggiungere le zucchine, salare leggermente e cuocere per 5/6’ minuti. Preriscaldare il forno a 200ºC.

Foderare una teglia del diametro di 26 cm con della carta da forno, sistemare i sette fogli di pasta fillo, precedentemente unti con una miscela di acqua e olio, sovrapposti tra loro.

Coprire la base della torta con le fette di pane in cassetta, facendo in modo che ne ricoprano il fondo, in questo modo la torta cuoce perfettamente anche sotto senza inumidirsi.

Cospargere con una cucchiaiata di formaggio e sistemare sulla superficie le zucchine saltate in padella. In un contenitore mescolare l’uovo, lo yogurt e il restante Parmigiano Reggiano grattugiato ottenendo un roux da versare sopra la verdura.

Con le dita corrugare i bordi della torta salata alle zucchine ripiegandoli all’interno della teglia coprendo parte del ripieno. Ungere i bordi con poco olio ed Infornare a 200°C per 18/20’ minuti. Servire la torta salata alle zucchine tiepida o a temperatura ambiente.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni