Torta dolce di patate senza glutine con uva e nocciole

DIFFICOLTA facile

Siamo tutti alla ricerca di ricette nuove per portare in tavola qualcosa di (possibilmente) sano ma sfizioso. Un’idea originale? Ecco una proposta preparata con le patate a pasta bianca e l’uva. Autunnale, profumata, digeribile e leggera, piacerà anche ai bimbi per variare un po’ la loro alimentazione. E poi, questo dolce va bene anche per chi soffre di celiachia!