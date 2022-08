Ecco un dolce scenografico e carino per chi ama il cioccolato e i gusti esotici : la Mousse al cioccolato e mango . Velocissima da realizzare, ha il pregio che può essere preparata in anticipo e tenuta in freezer fino a quando non serve: dovete solo ricordarvi di riporla in frigorifero un paio d’ore prima di servirla . Consiglio: si può preparare piacevolmente anche senza il cuore al mango… Decidete voi e buon divertimento!

PROCEDIMENTO

Per preparare la Mousse al cioccolato e mango iniziate a preparate il cuore al mango.

Ponete la polpa di mango nel frullatore con lo zucchero e riducete a purea: intanto mettete la colla di pesce a bagno in acqua fredda.

Scaldate un cucchiaio di purea al microonde, scioglieteci all’interno la colla di pesce ben ammorbidita e strizzata, poi incorporate al resto della purea mescolando bene.

Con un cucchiaino riempite 6 cavità di uno stampo per il ghiaccio in silicone e mettete in freezer per due ore.

Intanto preparate il crumble: inserite tutti gli ingredienti per il crumble al cocco in una ciotola e lavorateli a mano, avendo cura che il burro tagliato a cubetti sia appena morbido.

Lavorate bene fino ad amalgamare bene il composto, poi avvolgetelo nella pellicola trasparente creando un panetto e lasciate in freezer a raffreddare per un quarto d’ora.

Trascorso il tempo sbriciolate con le mani metà del panetto e stendete l’altra metà ricavando con un coppapasta 6 dischetti della misura degli stampini che userete per la mousse.

Accendete il forno a 175°C (statico) e cuocete il crumble e i dischetti per circa 7 minuti, finché saranno ben dorati in superficie. Togliete dal forno e lasciate raffreddare.

Preparate la mousse al cioccolato: montate la panna e tenetela da parte. Intanto fate scaldare in un pentolino il latte, tritate il cioccolato in un contenitore capiente e ponete la colla di pesce in acqua fredda: quando il latte sfiorerà il bollore, strizzate bene la colla di pesce e scioglietela all’interno, poi versate il composto ancora bollente sul cioccolato.

Lasciate riposare un minuto poi mescolate bene per ottenere una consistenza omogenea.

Quando si sarà ben intiepidita incorporate lentamente la panna montata fredda mescolando dal basso verso l’alto per non smontare la panna.

Con l’aiuto di un cucchiaio versate la mousse negli stampini monoporzione di silicone, poi estraete lo stampo del ghiaccio e sformate i cuori di mango, inserendone uno all’interno di ogni mousse. Coprite con un dischetto di crumble al cocco e mettete nuovamente in freezer per almeno 3 o 4 ore.

Quando saranno ben freddi, sformateli sul piatto di portata decorando con crumble, fettine di mango e pezzettini di cocco disidratato, poi lasciateli almeno 2 ore in frigorifero prima di servirli.

La Mousse al cioccolato con cuore al mango e crumble al cocco si conserva per diversi giorni in freezer ma andrà composta nel piatto nel momento in cui si intende servirla.

Seguite la ricetta su: www.lalberodellacarambola.com

A cura di Indira Fassioni