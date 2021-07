DIFFICOLTA facile

Avevo un vasetto di un buonissimo (e delicato) yogurt di pecora e l’ho subito utilizzato per una coccola sfiziosa e abbastanza leggera, ideale per una colazione estiva che sa di festa grazie alla presenza del cioccolato bianco. E immaginatevi di gustare questo originale Cremoso allo yogurt con frutti di bosco in una terrazza vista mare…