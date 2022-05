Tortine di yogurt, fragole e pistacchi

DIFFICOLTA facile

Maggio è il mese delle fragole. Per celebrare questo frutto magnifico, ecco una ricetta veloce e golosa per una colazione con i fiocchi. Protagoniste ovviamente le fragole, in compagnia di yogurt e di pistacchi. Un trio delle meraviglie, non c’è che dire, per una ricetta veloce e facile facile. Più di così…