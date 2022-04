Crema al cappuccino e amaretto

DIFFICOLTA facile

Questa crema all’amaretto e cappuccino è nata come dessert per una cenetta tra amiche. La miniporzione in questi casi è d’obbligo: un mini peccato di gola ce lo si può concedere senza troppi problemi, vi pare? E mi sembra una “piccola dolce delizia” ideale per sorprendere una persona cara con un pensiero decisamente originale…