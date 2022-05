Madeleines al thé matcha

DIFFICOLTA facile

Di sicuro le madeleines rappresentano un valore affettivo: mi ricordano la merenda che mi dava mia nonna quando tornavo dall’asilo, anche se non erano di sua produzione ma le comprava al negozio sotto casa. Poco importa, a me piacevano molto, e il ricordo del sapore mi è rimasto negli anni. Questa ricetta mi ha affascinato per l’originalità degli ingredienti, un mix di dolce e salato perfettamente equilibrato che rendono queste madeleines adatte alla colazione ma anche per un aperitivo. A voi la scelta.