Risotto prosciutto e melone

La sapidità del prosciutto e la dolcezza del melone si sposano bene in questo risotto estivo che potete servire caldo , all’ onda , o appena tiepido , saporito e fresco allo stesso tempo. Rispetto al classico prosciutto e melone, il risotto è perfetto per quando cercate una ricetta più completa proponendo un classico della nostra cucina in modo diverso ma senza ricercatezze ridondanti .

Continuate la cottura su fiamma medio-bassa, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo brodo quando serve. Assaggiate per capire se è necessario aggiustare di sale.

Alzate leggermente la fiamma, versate il vino e fate sfumare per un minuto prima di aggiungere il riso e, mescolando, unite anche un mestolo di brodo. Fate cuocere per alcuni minuti prima di coprire il riso con il brodo.

Lo sapevate che...

Se amate il profumo della menta potete aromatizzare il melone in questo modo: dopo averlo tagliato a dadini, fate riposare il melone e alcune foglie dell’aromatica in un contenitore ermetico e riponete in frigorifero per almeno due ore. Poi eliminate la menta e procedete come da ricetta. A piacere, potete usare anche il melone bianco.