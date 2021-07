Pomodori gratinati, l'estate in tavola

Un contorno estivo che, nella sua semplicità , è perfetto . Questa ricetta è una versione “ alla romagnola ” e della mia famiglia. Il ripieno è fatto solo con pangrattato e un pugno di erbe profumate che puoi mescolare tra loro o sceglierne una tra origano , rosmarino , prezzemolo . L’importante è tritarle molto finemente. Durante la cottura in forno avviene la magia. Il ripieno di pangrattato forma una crosticina croccante che mantiene morbida la polpa del pomodoro. Per ringraziare della protezione, il pomodoro trasferisce il suo sapore al pane che sotto resta umido e gustoso . Da sempre calcolo 1 pomodoro a testa ma, se sono piccoli, preparatene di più.

1 cucchiaio scarso per ogni mezzo pomodoro

2-3 cucchiai per ogni mezzo pomodoro

PROCEDIMENTO

Tagliate a metà i pomodori.

Con l’aiuto di un cucchiaino e un coltello, eliminate i semi e la parte centrale (quella più dura).

Salate leggermente ogni mezzo pomodoro e mettete a testa in giù in uno scolapasta per una mezz’ora.

Nel frattempo in una ciotola mescolate il pangrattato con un pizzico di sale e l’aromatica tritata finemente.

Aggiungete l’olio e mescolate bene il pangrattato con le dita, poi versate l’acqua e mescolate ancora. La parte liquida deve aiutare a tenere ferma la cupolina di pangrattato sui pomodori.

Preriscaldate il forno a 180-190 gradi, funzione statica.

Farcite i pomodori, con l’aiuto di un cucchiaio e delle dita, senza premere troppo.

Sistemate i pomodori vicini in una teglia leggermente unta.

Mettete in forno, abbassate la temperatura a 170 gradi, e cuocete per 30-40 minuti.

Se il forno vi sembra troppo caldo e i pomodori indietro di cottura, coprite la teglia con un foglio di alluminio.

A cura di Indira Fassioni