Gelato variegato al mascarpone e mirtilli

PROCEDIMENTO

Mettete il mascarpone fuori frigorifero per un’ora prima di usarlo.

Lavate e asciugate i mirtilli. Mescolate 100g di frutta con lo zucchero in un tegamino e cuocete, schiacciando leggermente i mirtilli con un cucchiaio, per tre minuti.

Spegnete e aggiungete quelli messi da parte, poi lasciate raffreddare completamente.

Mescolate il mascarpone per renderlo cremoso.

In una ciotola versate la panna e l’aroma e montate con le fruste elettriche.

Aggiungete il mascarpone poco alla volta e incorporate utilizzando le fruste.

Unite anche la frutta ma senza mescolare troppo per creare l’effetto variegato.

Versate il composto in un contenitore di vetro o metallo e mettete in freezer.

Dopo 30 minuti rimestate il gelato, usando una forchetta, per impedire la formazione del ghiaccio.

Fate rassodare in freezer per circa 6 ore e lasciate il gelato a temperatura ambiente per una decina di minuti prima di servire in coppette individuali guarnite con una fogliolina di menta.

Seguite la ricetta su https://www.tortelliniandco.com/

A cura di Indira Fassioni