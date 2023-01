DIFFICOLTA facile

Nel numero di gennaio di Cotto e mangiato Magazine troverete molte ricette gustose e salutari come quella del risotto con mele, zafferano, porri e nocciole. Le mele oltre ad essere deliziose hanno tante proprietà: sono ricche di sali minerali, vitamine del gruppo B ed hanno un buon apporto di fibre. Questa preparazione vi regalerà profumi straordinari, la croccantezza delle mele e delle nocciole, la sapidità del porro per non parlare dell'inimitabile gusto dello zafferano.