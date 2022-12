DIFFICOLTA facile

La terrina di carne mista con pistacchi e ciliegie è solo una delle tante idee per imbandire alla perfezione la tavola delle Feste che potrete trovare nel numero di dicembre di Cotto e mangiato magazine. Ricco di sapori contrastanti e deliziosamente armoniosi sarà un vero trionfo il momento in cui lo servirete in tavola. Ha un vantaggio in più: non dovrete preoccuparvi di portarlo in tavola caldo ma freddo e sarà necessario prepararlo in anticipo. Quindi vi permetterà di pianificare ogni cosa e di rilassarvi.