In edicola dal 6 dicembre il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine

Dicembre è arrivato quasi in punta di piedi ma è il mese delle Feste e come tale va onorato e "gustato" appieno. Cotto e mangiato Magazine di questo mese ci ricolma di ricette golose perfette da realizzare per occasioni in cui avrete piacere di riunirvi con amici e familiari in varie occasioni e festeggiare insieme.

Un vero piatto risolutore sulla tavola delle Feste è l'arrosto ma in questo numero troverete anche polpettoni, roast beef, prosciutti glassati, capponi ripieni e stinchi di maiale. Ricette semplici e allo stesso tempo scenografiche evitando tecniche complesse, in modo che siano alla portata di tutti.

Non mancano le salse realizzate con il fondo di cottura dell'arrosto o con il brodo di carne come la gravy ideale per il roast beef, quelle per accompagnare filetti di carne di manzo (Chauteaubriand) come la salsa bernese e infine il burro “alla maitre d'hotel”, aromatizzato e perfetto da sciogliere direttamente sui tagli di carne che preferite.

Le lenticchie, preziose tutto l'anno, in questo periodo si mangiano anche come "portafortuna" soprattutto la notte di San Silvestro. Se volete qualche simpatica e gustosa alternativa alle solite ricette, potete consultare le tante proposte di Cotto e mangiato Magazine.

Ecco delle idee che sicuramente metteranno d'accordo gola e portafoglio: dolci regali facili da preparare in casa buoni e belli! Vedrete quante alternative deliziose per far felici tutti i vostri amici. Basterà un po' di fantasia e qualche fiocco colorato per presentare le vostre opere culinarie al meglio sotto l'albero.

Molto utili in questo periodo le ricette svuotafrigo: troverete idee anti spreco per riutilizzare gli avanzi e creare tante farce, creme e salse.

Per non perdere l'abitudine di inserire la verdura al pasto, ecco le insalate ricche di Natale: di rinforzo, con arance finocchi e cavolo cappuccio sono veloci da preparare e danno una sensazione di leggerezza al menù delle Feste.

Le ricette deliziose e facilmente realizzabili di Tessa Gelisio ci verranno in aiuto anche in questo mese dove dopo sedute infinite a tavola, avremo bisogno di preparare dei pranzetti veloci e gustosi.

