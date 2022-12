DIFFICOLTA facile

L'arrosto è sempre una buona idea specialmente in periodi convulsi come quelli delle Feste. Se si rimane a casa è un secondo piatto che salverà più di una cena. Se invitati a casa da amici, è buona regola non presentarsi a mani vuote. Questa ricetta di arrosto di maiale con glassa all'arancia e chiodi di garofano oltre ad essere squisita è anche scenografica, vi farà fare un figurone e profumerà di buono tutta la casa. Insomma un vero e proprio dono da offrire con gioia.