DIFFICOLTA facile

L'autunno è il momento giusto per ricominciare a cucinare e le prime piogge invitano a preparare il re risotto. Versatile, comodo, veloce, bastano poche e pratiche regole per farlo bene e gustarne appieno la delizia. Il risotto ai fichi, nocciole e rosmarino è davvero una ricetta gourmet che vi stupirà per la semplicità d'esecuzione. Servitelo come consigliato nel procedimento, riceverete mille complimenti dai vostri ospiti.