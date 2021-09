Il nuovo numero è in edicola dal 5 ottobre

Ci siamo: l’autunno è arrivato in punta di piedi e pian piano avremo voglia di cambiare menù.

Si, perché arriveranno i primi freddi e le giornate in cui studieremo volentieri nuove ricette per scaldare le nostre tavole.

Ed eccoli arrivare fumanti e profumati i risotti: ben 24 ricette gustose tra cui avrete solo l’imbarazzo della scelta. Scoprirete abbinamenti inediti e molto gustosi e avrete voglia di iniziare subito a prepararli.

Per gli amanti della carne un’appuntamento immancabile è quello con l’arrosto: potrete scegliere tra la versione anglosassone e quella tradizionale italiana di un classico.

Per le ricette di una volta, la zucca è protagonista di questo numero: regina d’autunno, è ottima stufata o come base per gli gnocchi. Potrete farvi ingolosire dalle tante proposte per riscoprire i piatti della tradizione.

Per i dessert ben 16 sono le proposte tutte golosissime a base di mele e di castagne, due meravigliosi doni di questa stagione.

Troverete anche le ricette tipiche della Calabria per onorare una delle regioni italiane più generose di prodotti della terra come le straordinarie cipolle di Tropea.

Sempre indispensabili le mitiche ricette di Tessa Gelisio: subito pronte e squisite, ogni portata un successo!

Le ricette Svuotafrigo vi guideranno in abbinamenti che vi conquisteranno e vi faranno risparmiare.

Potrete acquistare la rivista in edicola a soli € 1,50.

Troverete anche la versione con il cucchiaio pesa-alimenti, sarà in vendita a 15 euro.