DIFFICOLTA facile

I fichi sono un frutto spettacolare dal gusto unico. Ne esistono diverse varietà che si differenziano dal colore della buccia: verde chiaro (gentile), marrone (dattero), viola-blu (brogiotto nero). Apprezzati per la loro dolcezza, i fichi hanno proprietà antinfiammatorie, depurative, rimineralizzanti ed energetiche. Nel numero di Cotto e mangiato magazine di settembre potrete trovare molte idee per inserirli nella vostra alimentazione settimanale. Qui vi proponiamo la Napoleon cake ai fichi, maestosa torta simbolo della pasticceria russa. Deve il suo nome, alla prima realizzazione in occasione dei 100 anni dalla liberazione di Mosca dal dominio di Napoleone. Strati di pasta sfoglia e creme in cui perdersi in un mare di voluttà. Provatela!