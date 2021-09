Chicken tikka masala

Nel numero di settembre di Cotto e mangiato magazine trovate tantissime soluzioni per portare in tavola con fantasia uno degli alimenti più amati: il pollo . Leggero, digeribile, ricco di proteine si lascia cucinare anche dalla mano meno esperta garantendo sempre ottimi risultati . La ricetta che vi proponiamo, il Chiken tikka masala , ha un'unica controindicazione: è troppo buono . La salsa speziata , deciderete voi quanto e come, ha un profumo ed un gusto davvero inebrianti e farà capitolare anche il palato più indeciso .

PROCEDIMENTO

Tagliate il petto di pollo a dadini e mettetelo da parte.

Per la marinatura :

Mettete in una ciotola capiente lo yogurt, lo zenzero fresco grattugiato, il garam masala, la paprika, il succo di lime e un pizzico di sale.



Unite i bocconcini di pollo e gli spicchi d’aglio, mescolate e coprite la ciotola con la pellicola alimentare.



Ponete in frigorifero per almeno 6 ore o una notte intera. Rimuovete il pollo dal frigorifero e attendete che torni a temperatura ambiente, dopo trasferitelo in una teglia, eliminando la marinatura in eccesso, e cuocetelo nel forno

ventilato preriscaldato a 220°C per 20 minuti.



Tagliate l’aglio e la cipolla a fettine sottili, dividete il peperoncino a metà per il lungo, rimuovete i semini e tagliatelo in pezzetti.



Per la salsa :

Scaldate l’olio in una padella, fate soffriggere per alcuni minuti l’aglio, la cipolla e il peperoncino, poi aggiungete le spezie e fatele tostare per un minuto a fuoco medio-alto.



Aggiungete la polpa di pomodoro, lo zucchero di canna e un pizzico di sale, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti.



Togliete dal fuoco e aggiungete la panna, mescolate bene. Estraete il pollo dal forno, ponetelo nella padella con la salsa appena preparata. Mescolate, aggiungete il coriandolo o prezzemolo fresco prima di servire.

