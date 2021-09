DIFFICOLTA facile

Le polpette sono una soluzione gustosa veloce ed economica per mixare ingredienti diversi e creare ogni volta un'armonia speciale. Come questa ricetta di polpette al radicchio: in pochi tocchi otterrete una vera delizia per il palato dalla cremosità agrodolce racchiusa in un guscio dorato e croccante. Ideali accompagnate da una salsina leggera e delicata, sono perfette anche per un aperitivo.