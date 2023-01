Ravioli di broccoli e feta con pesto di nocciole

Un modo diverso per portare in tavola i broccoli verdi trasformandoli in una sfiziosa pasta fresca ripiena con il tocco saporito della feta ed un insolito pesto di nocciole . Una portata semplice che piacerà anche ai vegetariani : per rendere il piatto vegano basterà sostituire la feta con del tofu .

La pasta fresca fatta in casa porta sempre allegria in tavola e questi ravioli di broccoli e feta ne sono la prova. Pochi ingredienti semplici , tanta verdura, pochissimo sale, e il tocco speciale dell’olio extravergine di oliva utilizzato a crudo rendono questo piatto leggero e digeribile .

PROCEDIMENTO

Dividete il broccolo in cimette e lessatelo in acqua bollente leggermente salata per 8/10 minuti, scolate e raffreddate velocemente in acqua ghiacciata per mantenere il colore.

Prelevate 150 g di broccolo lessato e frullate, con poca acqua di cottura, fino ad ottenere una crema liscia.

In una ciotola unite la farina, la crema di broccoli ed un cucchiaio d’olio e amalgamate bene il tutto ottenendo un impasto liscio e omogeneo. Avvolgete l’impasto in pellicola alimentare e riponete al fresco per almeno 30 minuti.

Tritate grossolanamente il broccolo rimasto con la feta, non aggiungete sale perché il formaggio è già abbastanza saporito. Con l’aiuto di un mattarello o della macchinetta sfogliatrice stendete sottilmente la pasta.

Distribuite il ripieno sulla pasta a distanza regolare e coprite con un’altra sfoglia. Spennellate i bordi con poca acqua e sigillate bene eliminando l’aria all’interno. Tagliate dando la forma desiderata con una rotella dentata o con un coppapasta.

Lessate i ravioli di broccoli e feta in abbondante acqua salata per 2/3 minuti (dal momento in cui salgono in superficie).

Nel frattempo, frullate le nocciole e, a piacere, i filetti di acciuga, con qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta e due cucchiaiate di olio extravergine ottenendo una salsa cremosa.

Scolate i ravioli e condite con il pesto di nocciole. Disponete nei singoli piatti e i ravioli di broccoli e feta e terminate la preparazione con un filo d’olio qualche nocciola intera e una macinata di pepe nero.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni