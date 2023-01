Una soffice corona dolce lievitata che si mangia il giorno dell’ Epifania per festeggiare l’arrivo dei Re Magi che racchiude al suo interno una simpatica sorpresa . In Svizzera per tradizione il giorno dell’Epifania si usa preparare e mangiare la corona dolce dei Re Magi, una semplice brioche con uvetta , formata da sette palline di impasto con all’ interno di una di queste palline un Re , o meglio qualcosa che lo rappresenti, che può essere una statuina , una mandorla o una moneta . Chi sarà così fortunato da trovare il simbolo sarà Re per tutto il giorno e potrà indossare la corona di cartone che viene posta tradizionalmente sul dolce . È un lievitato semplice che fa parte dei miei ricordi di bambina, lo preparava ogni anno mia nonna ed era una gara tra cugini sfidare la sorte e cercare di accaparrarsi il boccone con la monetina per essere Re di casa per un giorno. Un modo per ricordare i Re Magi ridare all’Epifania il suo significato .

PROCEDIMENTO

(*) Per la preparazione con lievito di birra disidratato procedete preparando una biga con 3 g. di lievito secco o 6/7 g. lievito fresco con 25 gr di farina 0 e 50 gr. acqua, impastare il tutto, lasciar lievitare a temperatura ambiente per circa 1 h e con la biga ottenuta procedere come da ricetta.

Nella planetaria sciogliere il lievito madre (o la biga) con il latte, unire lo zucchero e in seguito le farine precedentemente miscelate.

Continuare ad impastare sino ad ottenere una massa omogenea, poi unire il sale, e il burro sciolto poco alla volta: facendo incorporare all’impasto una cucchiaiata alla volta prima di aggiungere la successiva. Continuare ad impastare sino ad ottenere un impasto elastico (incordatura), con la farina utilizzata basteranno 10/12′ minuti di lavorazione.

Trasferire la massa sulla spianatoia incorporate l’uva sultanina e impastare ancora un poco finchè la frutta secca sarà ben distribuita, mettere il tutto in una ciotola, coprire con pellicola alimentare o con un coperchio, conservando a temperatura ambiente (22/24C gradi) per 1h.

In seguito, riprendere l’impasto rovesciarlo sulla spianatoia e aiutandosi con un tarocco o una spatola lavorare cercando di incamerare aria, richiudere più volte su se stesso dando una forma sferica, mettere l’impasto nella ciotola, coprire, e riporre nel forno spento per circa 6/8h ore o una notte (a dipendenza delle temperature) e comunque fino al raddoppio. Quando l’impasto sarà ben lievitato trasferire sul piano di lavoro, sgonfiare delicatamente e suddividere in pezzi di uguale peso.

Formare delle palline (7 o 9 pezzi) prillandole bene perché non perdano la forma e lievitino correttamente in cottura, inserendo in una pallina di impasto la moneta ben pulita.

Porre su una teglia coperta da carta forno una pallina centrale e le altre intorno leggermente staccate e lasciar nuovamente lievitare. A lievitazione completa spennellare la superficie della corona dolce con un uovo battuto e cospargere con le mandorle a scaglie.

Infornare a 180° gradi (modalità statico) per 20/25’ minuti circa fino a che è colorita e ben cotta. Lasciar raffreddare su una gratella da pasticceria.

Servire la corona dolce dei Re Magi spolverandola con dello zucchero al velo e portandola in tavola con la tipica corona di cartone.

A cura di Indira Fassioni