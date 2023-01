Quiche salame e spinaci

DIFFICOLTA facile

Nel numero di gennaio di Cotto e mangiato Magazine troverete delle idee preziose per cucinare gli ingredienti non utilizzati durante le Feste. Questa quiche con salame e spinaci è un secondo piatto che potrete servire anche come ricco antipasto tagliato a piccole fettine in modo che ogni ospite possa servirsi in autonomia. Versatile e molto gustosa sarà un ottimo modo per non sprecare nulla di ciò che avete acquistato e far felici i vostri ospiti.