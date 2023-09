La pizza è nel cuore di tutti , facile veloce e versatilissima . Nel numero di settembre di Cotto e mangiato magazine troverete una tale quantità di ricette che vi permetterà di perfezionare quelle classiche e di sperimentare delle golosità tutte da provare. Tante idee per tutti , anche per chi ha delle intolleranze. La ricetta della pizza con cornicione ripieno è una di quelle da assaggiare almeno una volta nella vita: è davvero deliziosa e si gusta fino all'ultimo boccone.

PROCEDIMENTO

Per l’impasto



Mettete le farine in una ciotola o nella planetaria, aggiungete il lievito, lo zucchero e iniziate a scioglierli versando l'acqua a temperatura ambiente.

Incorporate la farina, poi unite sale e olio. Lavorate gli ingredienti per almeno 15 minuti, fino a ottenere un panetto elastico, liscio e omogeneo.

Copritelo con la pellicola trasparente alimentare e lasciatelo lievitare per un paio d’ore.

Dividete il panetto in 4 palline, stendetele su un piano da lavoro leggermente infarinato e lasciatele lievitare per 2-3 ore, coperte con la pellicola trasparente alimentare o un panno umido.



Per il cornicione



Lavorate la ricotta con il Pecorino grattugiato e il pepe. Farcite i bordi delle basi con il composto e ripiegate l’impasto così da ottenere i cornicioni imbottiti.



Per il condimento



Condite le pizze con la passata di pomodoro insaporita con olio e sale.

Infornate nel forno preriscaldato in modalità statica a 250°C e cuocete per 10 minuti, poi aggiungete la mozzarella fatta sgocciolare in precedenza, le fette di salame e terminate la cottura per altri 5 minuti.

Decorate con foglie di basilico fresco e Pecorino grattugiato.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"