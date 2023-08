Scenografico l'aspetto grazie alla decorazione di fragole e menta , sarà sicuramente un dessert molto apprezzato da grandi e piccini. Troverete molti altri dolci allo yogurt con melone, frutti rossi ma anche con frutta esotica come mango, cocco e ananas nel numero di agosto di Cotto e mangiato Magazine .

Avete voglia di un dolce che vi rinfreschi e non vi faccia venire i sensi di colpa ? Ecco un golosissimo semifreddo alle fragole, yogurt e panna che, con la presenza di frutta fresca e di yogurt , mantiene una componente light e un ricco apporto vitaminico .

PROCEDIMENTO

Mettete la colla di pesce in ammollo in acqua molto fredda per circa 10 minuti.



Lavate, pulite e asciugate le fragole (tenendone da parte una decina per la decorazione). Mettetele in una ciotola, aggiungete 80 g di zucchero a velo e riducetele in una crema.

Tagliate a fette e condite le fragole tenute da parte con il cucchiaio di zucchero semolato e il succo li limone, tenetele in frigorifero, coperte con pellicola, fino all’utilizzo.



Mettete una piccola quantità di panna in un tegamino, aggiungete la colla di pesce e scaldatela a fuoco molto basso fino a che la colla non si è sciolta. Toglietela dal fuoco e aggiungete la purea di fragole.



Versate il tutto in una ciotola capiente e aggiungete lo yogurt. Amalgamate molto bene.



Montate la panna con i restanti 20 g di zucchero a velo. La panna non deve essere montata troppo, dovrà rimanere una crema consistente ma morbida. Aggiungetela alla crema di fragole e amalgamate bene.



Versate il composto in uno stampo da plumcake rivestito con pellicola e mettete in frigo a raffreddare per almeno quattro ore.



Sformate il semifreddo, rovesciatelo su un piatto da portata e decoratelo con le fragole messe da parte e il loro sughetto, più foglioline di menta.

