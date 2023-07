Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine sarà in edicola dal 1 agosto con tante invitanti ricette

Agosto ci regala verdure più generose di gusto e colore tutte da gustare sia al naturale che ripiene. In questo numero di Cotto e Mangiato Magazine di Agosto potrete trovare tante ricette sia della tradizione della nostra penisola che delle origini mediorientali per utilizzare al meglio peperoni, pomodori, melanzane e zucchine. Immaginate la bontà dei ripieni leggeri e saporiti allo stesso tempo sia caldi che freddi a base di uova, pesce e carne da preparare anche in anticipo e riscaldare (volendo) e consumare in ogni occasione.

Potete scegliere la tipologia della cottura: sia in acqua che al microonde calcolando il tempo che avete a disposizione e la tipologia di verdura che dovete utilizzare.

Il melone è uno degli alleati più buoni dell’estate: fresco, dolce e dissetante, si sposa a meraviglia con ricette dolci e salate ed è uno dei simboli di questo periodo. E’ talmente versatile che ogni volta scopriamo un nuovo modo di impiegarlo: sicuramente in questo numero di Cotto e mangiato Magazine di Agosto troverete la vostra ricetta del cuore.

Se poi siete alla ricerca di dolci freschissimi quelli con lo yogurt sono il top: arricchiti da tutta la dolcezza di stagione, con frutti di bosco, fragole, meloni, troverete anche quelli esotici al mango, cocco e ananas! Oltre ad essere buoni, sono scenografici e particolarmente adatti a concludere le cene insieme agli amici.

Fatevi tentare anche dalle ricette svuotafrigo con gli utilizzi mai uguali della mozzarella e del pomodoro: è incredibile tutto quello che si può realizzare con due soli ingredienti!

Le ricette della tradizione questo mese sono dedicate al cibo di strada: risalgono alla nostra Storia, quando i lavoratori erano i destinatari di queste pietanze nutrienti e sostanziose da consumare in breve tempo. Si spazia da Nord a Sud, per scoprire una parte del nostro meraviglioso patrimonio gastronomico.

Per non perdere il gusto degli anni ’80, il cocktail di gamberi torna alla ribalta declinato in 4 varianti originali: con la frutta, speziate, piccanti o con i gamberi fritti.

Le ricette di Tessa Gelisio caratterizzate da originalità, semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi sono un vero e proprio "salvavita" in cucina.

La rivista è in vendita in edicola a € 1,70.

In edicola si trova anche la copia con le calamite da frigo (bottiglia o scatoletta di tonno)

Costo copia con gadget: € 3,99 (€ 1,70 rivista + € 2,29 Magnete)