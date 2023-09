Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine sarà in edicola dal 5 settembre

Bentornato settembre con le sue temperature miti e il rinnovato desiderio di avvicinarsi ai fornelli e cucinare.

Il numero di Cotto e mangiato Magazine di questo mese propone un must in tutte le sue golose declinazioni: la pizza. Fritta, al tegamino, allo yogurt e senza lievitazione, con impasto alla birra, nella innovativa forma cono o nelle proposte più classiche ma sempre molto amate, vi farà venire il desiderio immediato di impastare e infornare.

I fichi sono uno una delizia che attendiamo tutto l’anno: dolci e succosi si possono consumare sia freschi che cotti. Cogliete l’occasione di utilizzarli preparando le fantastiche ricette sia dolci che salate proposte: con i fichi si ottengono anche dei piatti estremamente scenografici.

I dolci con i frutti di bosco sono un classico della pasticceria casalinga perché sono buoni, belli e fanno bene. Mirtilli, more, lamponi, ribes, tanto piccoli quanto ricchi di sapore, sono perfetti per realizzare plumcake, torte, dessert al cucchiaio e tanto altro. Basta mettersi all’opera e cominciare a creare!

Se avete del mascarpone in scadenza, le ricette svuotafrigo fanno al caso vostro: piatti dolci e salati da abbinare a frutta fresca, formaggi e altri prodotti che avete già in casa e in dispensa.

Se vi piace sperimentare nuovi sapori, non perdete le pagine dedicate al food pairing: l’associazione di due o più alimenti che mira a scoprire nuovi equilibri culinari. Vi sembreranno insoliti abbinamenti ma scoprirete nuovi gusti e sorprendenti ricette gustose.

Sfiziose e originali, le ricette stagionali di Tessa Gelisio sono caratterizzate da semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi: un vero e proprio imperdibile "salvavita" in cucina.

In vendita in edicola a € 1,70.

In edicola disponibile anche la copia con il Macinapepe Duo. Costo copia con gadget: € 12,99