DIFFICOLTA facile

I carciofi sono un vero e proprio dono della natura anche in cucina. Oltre ad essere buoni e ricchi di proprietà nutritive sono estremamente versatili e utilizzabili in ogni loro parte. Nel numero di maggio di Cotto e mangiato magazine potrete trovare molte idee per portarli in tavola e gustarli ogni giorno in un modo diverso. Il patè di carciofi sarà ottimo sul pane per un raffinato aperitivo o come condimento nella pasta.