DIFFICOLTA facile

I carciofi sono ingredienti estremamente versatili in cucina e cosi' generosamente ricchi di sapore che donano il loro inconfondibile aroma a qualsiasi pietanza con cui vengono in contatto. Così come in questa ricetta "Quiche ai carciofi con pomodori secchi e olive" contenuta nel numero di maggio di Cotto e mangiato magazine di maggio che ha un gusto rustico e gourmet, una vera delizia per il palato e perfetta in ogni occasione.