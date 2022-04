Le uova sono sempre una soluzione preziosa per un pasto gustoso e ricco di proprietà . Nel numero di aprile di Cotto e mangiato Magazine , troverete una grande varietà di proposte che vi permetteranno di spaziare con la fantasia e concedervi delle variazioni sul tema. La ricetta delle uova alla provenzale oltre che buona è anche molto scenografica. Non vi resta quindi che provarla.

PROCEDIMENTO

Scaldate un filo d’olio in una padella, aggiungete la cipolla tritata finemente e lo spicchio d’aglio schiacciato, lasciate rosolare per 5 minuti.

Mondate il peperone rosso e tagliatelo a tocchetti o listarelle. Unitelo nella padella e cuocete per 5 minuti.

Profumate con l’origano secco, aggiungete la polpa di pomodoro, mescolate bene e cuocete per altri 5 minuti.

Trasferite il composto in una pirofila oppure in una padella adatta alla cottura in forno.

Scavate 4 incavi con un cucchiaio e rompete all’interno le uova. Regolate di sale e pepe.

Cospargete la superficie con un po’ di Parmigiano Reggiano grattugiato e cuocete nel forno preriscaldato a 180°C per 12-15 minuti. Estraete e servite caldo o tiepido.

