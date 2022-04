DIFFICOLTA facile

Tenete da parte questa ricetta per due motivi: vi permetterà di riciclare la colomba che avanzerà a Pasqua e perchè è davvero un'idea super golosa!

Con pochi ingredienti, potrete realizzare un "gioiellino" da portare in tavola con orgoglio che adoreranno i grandi e i bambini. Potrete servirlo per prolungare un pochino le gioie delle feste perchè almeno a tavola, possa esserci sempre il sorriso. Nel numero di aprile di Cotto e mangiato magazine troverete molte idee gustose come queste Mini cheesecake di colomba.