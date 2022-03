DIFFICOLTA facile

Gli spinaci sono alleati preziosi per il nostro organismo e versatili per realizzare tante ricette diverse. Possiamo utilizzarli cotti o crudi a secondo di cosa la fantasia ci suggerisce di preparare. Se avete bisogno di qualche suggerimento, potete trovarlo nel numero di marzo di Cotto e mangiato magazine. Troverete idee per tutti i gusti: non solo contorni, ma anche primi piatti e antipasti sfiziosi! L' insalata di spinaci, frutta e noci è davvero speciale: fresca, croccante e molto saziante sarà la regina di molti vostri pasti!