DIFFICOLTA facile

Nel numero di aprile di Cotto e mangiato magazine potrete trovare tante ricette interessanti con le uova che vi porteranno un po' in giro per il mondo. Le proposte provengono infatti da ogni parte del Globo a testimonianza del fatto che è un alimento molto apprezzato ovunque. Possiamo quindi cucinarlo in tanti modi diversi per variare la nostra dieta. Queste "Uova alla turca con yogurt all’aglio e paprika" sono estremamente semplici da realizzare eppure di grande effetto: dal gusto graffiante non lasceranno indifferente il vostro palato.