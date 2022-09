Questa ricetta è un classico : preserva il gusto dell'estate e lo porta in tavola intatto anche se le vacanze sono terminate. Come le altre proposte che potrete trovare nel numero di settembre di Cotto e mangiato magazine, questa Pasta alla norma rivisitata al forno , è un'idea semplice e strepitosa . E' bella, buona e piena di sapore .

olio di semi per friggere

PROCEDIMENTO

Scaldate l’olio E.V.O. in una padella con lo spicchio d’aglio e lasciate insaporire per alcuni minuti. Eliminate l’aglio e unite i pomodori e qualche foglia di basilico. Schiacciateli con un cucchiaio e lasciateli cuocere per 10 minuti.



Nel mentre, lavate, mondate, tagliate a dadini le melanzane (ricavate 5 o 6 rondelle di melanzana per la decorazione) e friggetele in abbondante olio di semi. Estraetele e adagiatele su carta assorbente da cucina.

Lessate le bavette per la metà del tempo indicato sulla confezione. Tagliate la mozzarella a dadini e tenetela da parte. Scolate la pasta, conditela con il sugo di pomodoro, unite le melanzane fritte a dadini e la ricotta salata grattugiata. Aggiungete i dadini di mozzarella (tenetene da parte un po’ per la superficie) e amalgamate bene.



Trasferite la pasta condita all’interno di una pirofila oliata. Copritela con le rondelle di melanzana fritte e completate con altra mozzarella a dadini e ricotta salata. Cuocete nel forno preriscaldato a 180°C per circa 15- 20 minuti, azionate il grill gli ultimi 5 minuti. Servite con foglie di basilico fresco.

