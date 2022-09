DIFFICOLTA facile

Il numero di settembre di Cotto e mangiato Magazine vi coccolerà con le ricette di dolci realizzati con i fichi e con l'uva come gli spettacolari "Chicchi d'uva al cioccolato". La frutta di stagione è più dolce ed esprime appieno il suo potenziale nutrizionale. Potrete gustarla in tanti modi diversi e immaginate la bontà di provare l'uva abbinata al cioccolato. Otterrete un dessert di grande effetto perfetto per un fine pasto leggero ma goloso.