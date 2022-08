DIFFICOLTA facile

Quante volte vi è capitato di voler preparare una cheesecake salata ma di non sapere come creare la base pur avendo l'idea per il ripieno? Nel numero di agosto di Cotto e mangiato magazine troverete diverse soluzioni a questo problema con ingredienti generalmente presenti in cucina. Come nel caso di questa Cheesecake con pesto e fiori di zucca: soluzione golosa e perfetta per utilizzare i taralli sbriciolati come supporto alla ricotta, al formaggio spalmabile e alla verdura.