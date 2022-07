Quale utilizzo migliore possiamo fare della

frutta

conserve, marmellate, confetture, composte, sciroppi, liquori o gelatine

indicazioni facili e veloci

addolcire senza zucchero semolato

numero di Agosto di Cotto e mangiato Magazine

frutta profumata tutto l’anno

spalmare sul pane la mattina o per farcire le vostre torte casalinghe

aver fatto tutto da soli

non consumata se non preparare? Cercate delle? Sapete come? Trovate le risposte alla vostre domande sulper avereda. Che soddisfazione sapere diseguendo poche e semplici regole.

Avete degli avanzi in frigo

preparare qualcosa di sfizioso

Divertitevi a mixare

creare torte salate fredde e cremose

cheesecake

soluzione fantastica

stuzzicare la vostra fantasia e il palato dei vostri commensali

sorprendere dall’infinità degli abbinamenti

i suggerimenti delle ricette

in questo numero

e voleteda portare in tavola per voi e i vostri amici?ciò che trovate per. Lein questa versione sono unaper. Lasciateviche riuscirete a creare seguendoche trovatee facendone di nuovi.

Le carni in salsa

classico

servire come antipasto o secondo estivo

quattro alternative al vitello tonnato

taglio di carne cotto ma servito freddo con salse di accompagnamento saporite.

vantaggio

preparare tutto in anticipo

tutto già pronto in frigo

tagliare la carne

condire

avrete già realizzato

sono unda. Trovereteche sfruttano lo stesso principio: unPensate solo aldi potere di trovare, dopo una giornata di caldo afoso,al vostro rientro. Basteràcon le salse che

Una vera

gioia per il palato

dolci freddi e croccanti

frutta come "contenitore"

sfoglie

crunchy

deliziosi

morbidi, freschi e cremosi ripieni di gelato

viaggio nell’oasi della bontà

idee tutte molto facili e veloci da realizzare ma anche tanto golose.

, quando fa caldo, sono iche utilizzano la. In questo numero trovate anche lee altri impasti come basi "" per. Un veroche vi farà sognare tra tante

Con le

ricette sfiziose e subito pronte

Tessa Gelisio

record in tempo e originalità

gustose pietanze

dibatterete qualsiasiper portarein tavola.

La rivista sarà in vendita in edicola a

€ 1,50

Troverete anche in vendita la rivista

con le calamite da frigo dell’estate al prezzo di € 3,99