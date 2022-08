Confettura di lampone mirtilli e more

DIFFICOLTA facile

In poco tempo e con ingredienti giusti si possono ottenere delle confetture davvero squisite come quella di lamponi mirtilli e more la cui ricetta insieme a molte altre è presente sul numero di Cotto e mangiato magazine di agosto. Immaginate la soddisfazione di far colazione spalmando sul pane o aggiungendo allo yogurt la confettura fatta con le proprie mani e, magari, con la frutta raccolta durante una passeggiata in un bosco. Per non parlare del salutare apporto delle vitamine contenute nella frutta che avete utilizzato. Insomma, non rimane che provarla.