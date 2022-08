DIFFICOLTA facile

Una vera sferzata di freschezza dal contenuto vitaminico notevole questa marmellata di limoni e zenzero del numero di Cotto e mangiato Magazine di agosto dove troverete tante idee per utilizzare o conservare la frutta che siete riusciti a raccogliere o ad acquistare nel momento migliore. Del resto i nostri nonni erano soliti non sprecare nulla di ciò che la Natura offriva loro in estate per poi cibarsene in inverno. Potremmo imparare delle tecniche semplici e divertenti da condividere anche con i più piccoli di casa in modo che diventi una consuetudine piacevole e utile per tutti.