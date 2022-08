Che ne pensate dei dolci freddi che utilizzano la frutta come base per deliziosi, morbidi, e freschissimi dessert con l 'aggiunta di gelato ? Una delle ricette che potrete trovare, se siete appassionati del genere, è nel numero di agosto di Cotto e mangiato Magazine: i fichi con gelato e topping al rum sono strepitosi da gustare anche con un topping al caramello o al cioccolato se i vostri commensali sono "cuccioli da coccolare" e vogliono provare lo stesso dolce dei grandi.

per servire:

per il topping al rum :

Per i fichi marinati :

PROCEDIMENTO

Per i fichi marinati



Pulite con delicatezza, con un panno umido, i fichi, eliminate il picciolo e tagliateli in 4 parti facendo attenzione a non rompere la base, disponeteli in un contenitore rivestito con carta forno.

Mescolate in una ciotolina lo zucchero a velo con il cucchiaio di rum e il succo di limone, con questa salsina spennellate bene i fichi, coprite il contenitore con pellicola e mettetelo in frigorifero per circa 30 minuti.



Per il topping



Scaldate la panna con l’anice stellato, toglietela dal fuoco prima che inizi a bollire, lasciate intiepidire.



Scaldate a fiamma moderata lo zucchero fino a che inizierà a caramellare, togliete un attimo dal fuoco, unite con attenzione la panna dalla quale avrete eliminato l’anice stellato (la panna potrebbe far schizzare il caramello quindi fate attenzione), rimettete su fuoco moderato e mescolate continuamente per circa 5-10 minuti fino a raggiungere la consistenza desiderata.



Togliete il topping dal fuoco e fatelo raffreddare un paio di minuti prima di aggiungere il rum, lasciatelo completamente raffreddare.



Per il piatto



Disponete due fichi su ogni piatto, aggiungete il gelato, la granella di pistacchi e servite con il topping al rum.

